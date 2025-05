Incidente mortale in porto | sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica

sopralluogo con cui gli esperti ricostruiranno la dinamica dell'infortunio mortale. 🔗 Genovatoday.it - Incidente mortale in porto: sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica Era la notte del 18 dicembre dell'anno scorso quando il portuale Giovanni Battista Macciò perse la vita, ucciso da una ralla che lo investì nel piazzale del terminal Psa di Pra'. Adesso sarà necessario uncon cui gli esperti ricostruiranno ladell'infortunio. 🔗 Genovatoday.it

Camallo travolto in porto a Genova, via al replay dell’incidente mortale - Fissato al 20 maggio l’incidente probatorio che dovrà ricostruire la dinamica dello schianto del dicembre scorso al terminal Psa di Genova Pra’ 🔗ilsecoloxix.it

Morto in porto: gli esperti ricostruiranno la dinamica sul posto