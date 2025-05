Incidente in viale Genoese Zerbi un' auto finisce sul marciapiede | traffico rallentato

Incidente poche ore fa nella centralissima viale Genoese Zerbi, direzione nord- sud, proprio al grande incrocio con le vie Roma e Giunchi. La dinamica del sinistro è ancora ignota.Due le auto rimaste coinvolte, una delle quali, a causa dello scontro è finita sull'alto marciapiede proprio.

