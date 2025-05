Incidente in via Zanardi a Bologna ciclista 52enne grave | è in prognosi riservata

Bologna, 2 maggio 2025 – Incidente in via Zanardi intorno all'ora di pranzo del Primo Maggio. Un 52enne in bicicletta finisce all'ospedale Maggiore: si trova tuttora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.L'uomo, in sella alla sua bicicletta, intorno alle 13 stava percorrendo via Zanardi direzione periferia, provenendo da Porta Lame. Quando all'improvviso, dall'altro senso di marcia, un camion ha svoltato verso via Parmeggiani, direzione viali e centro.L'impatto è stato violento e l'uomo, per i gravi traumi riportati, è stato trasportato in codice tre all'ospedale Maggiore. Sul posto, oltre al 118, anche la polizia locale per i rilievi.

