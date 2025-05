Incidente in via Pollaci cade con la bici elettrica sui binari del tram e muore

Incidente mortale nelle strade di Palermo. Un uomo di 73 anni, Antonino Mario D’Anci, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate dopo essere caduto con la bici elettrica sulla corsia del tram. L’Incidente si è verificato mercoledì scorso in via Pollaci, vicino al punto in. 🔗 Palermotoday.it - Incidente in via Pollaci, cade con la bici elettrica sui binari del tram e muore Ancora unmortale nelle strade di Palermo. Un uomo di 73 anni, Antonino Mario D’Anci, è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate dopo essere caduto con lasulla corsia del. L’si è verificato mercoledì scorso in via, vicino al punto in. 🔗 Palermotoday.it

