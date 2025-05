Incidente in via Brigata Bari | conducente di un' auto ha un malore investito pedone

Incidente si è verificato nel pomeriggio del 2 maggio a Bari, nel quartiere Libertà. Il conducente di un'auto, mentre si trovata su via Brigata Bari, ha avuto un malore improvviso. Il veicolo ha quindi urtato un pedone.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della. 🔗 Baritoday.it - Incidente in via Brigata Bari: conducente di un'auto ha un malore, investito pedone Unsi è verificato nel pomeriggio del 2 maggio a, nel quartiere Libertà. Ildi un', mentre si trovata su via, ha avuto unimprovviso. Il veicolo ha quindi urtato un.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della. 🔗 Baritoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bari, soccorritrice del 118 morta in un incidente: prete indagato per omissione di soccorso - Svolta nelle indagini sulla morte della 32enne Fabiana Chiarappa, morta mercoledì 2 aprile in un incidente con la sua moto nel Barese. Indagato un sacerdote per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il prete, a bordo di un’auto, avrebbe urtato la moto e non si sarebbe fermato. Soccorritrice del 118 in servizio alla postazione di […] L'articolo Bari, soccorritrice del 118 morta in un incidente: prete indagato per omissione di soccorso è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Bari, 32enne morta in un incidente stradale: fermato un prete - Il sospettato, secondo quanto raccolto dalle indagini, non si sarebbe fermato a prestare soccorso ma avrebbe lasciato il luogo dell'incidente facendo perdere le sue tracce L'articolo Bari, 32enne morta in un incidente stradale: fermato un prete proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Incidente sulla statale 16 a Bari: code e rallentamenti in direzione sud - Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada statale 16 in direzione sud, all'altezza dell'uscita San Pio-Santo Spirito. Il sinistro, con dinamica ancora da accertare, ha prodotto code e rallentamenti. Sul posto, per gli accertamenti del caso e per far defluire il traffico... 🔗baritoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Incidente in via Brigata Bari: conducente di un'auto ha un malore, investito pedone; Bari, donna investita sulle strisce tra via Brigata e via Dante: Polizia locale sul posto; Incidente con auto ribaltata e tombino che cede: strada chiusa; Bari, ciclista investe una donna senza soccorrerla: è la madre del cantante Mimmo Bucci, morto travolto da una moto 18 anni fa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente in via Brigata Bari: conducente di un'auto ha un malore, investito pedone - Un incidente si è verificato nel pomeriggio del 2 maggio a Bari, nel quartiere Libertà. Il conducente di un'auto, mentre si trovata su via Brigata Bari, ha avuto un malore improvviso. Il veicolo ha ... 🔗baritoday.it

Tragico incidente a Bari: morto un 57enne, un altro uomo è grave - A Bari, in via Trisorio Liuzzi, un uomo di 57 anni ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella mattina del 28 aprile 2025, nei pressi dell’ospedale Di Venere ... 🔗trmtv.it

Incidente mortale all’alba a Bari: un uomo perde la vita in via Trisorio Liuzzi - Il violento scontro ha coinvolto due automobili. La vittima è deceduta sul colpo, mentre l’altro conducente è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Di Venere, in codice rosso, dal ... 🔗giornaledipuglia.com