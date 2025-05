Incidente in bicicletta muore 67enne nel Napoletano

Incidente avvenuto attorno alle 10 mentre si spostava su una bici elettrica. Il fatto si è verificato nella zona di via Casa Cirillo, a Trecase, arteria che stando alle prime testimonianze l’uomo avrebbe percorso in discesa in sella al mezzo a due ruote. Per ragioni ancora in corso di accertamento (sul posto sono giunti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata e dalla stazione di Trecase insieme agli agenti di polizia municipale), il 67enne, lanciato a forte velocità, avrebbe perso il controllo della bicicletta prima di andare a sbattere contro un muro. Il sinistro, visibile anche dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, non sarebbe stato causato dalla presenza di altri veicoli. 🔗 Anteprima24.it - Incidente in bicicletta, muore 67enne nel Napoletano Tempo di lettura: < 1 minutoUn pensionato di 67 anni, A.R.G., è deceduto questa mattina a seguito di unavvenuto attorno alle 10 mentre si spostava su una bici elettrica. Il fatto si è verificato nella zona di via Casa Cirillo, a Trecase, arteria che stando alle prime testimonianze l’uomo avrebbe percorso in discesa in sella al mezzo a due ruote. Per ragioni ancora in corso di accertamento (sul posto sono giunti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata e dalla stazione di Trecase insieme agli agenti di polizia municipale), il, lanciato a forte velocità, avrebbe perso il controllo dellaprima di andare a sbattere contro un muro. Il sinistro, visibile anche dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, non sarebbe stato causato dalla presenza di altri veicoli. 🔗 Anteprima24.it

Trecase: perde il controllo della bici e cade, 67enne morto sul colpo - Tragedia nella mattinata di oggi a Trecase. Angelo Riccardo Gargano, 67enne residente a Scafati, è morto questa mattina nel tragico impatto avvenuto poco dopo le 10 in via Casa Cirillo. 🔗msn.com

