Incidente durante la gara di motocross muore 23enne

durante una gara regionale di motocross. L'Incidente è avvenuto al crossodromo di Versa.Secondo una ricostruzione, il giovane, affrontando un salto, avrebbe perso il controllo della moto, cadendo a terra. 🔗 Pordenonetoday.it - Incidente durante la gara di motocross, muore 23enne Un motociclista di 23 anni è morto nel tardo pomeriggio del primo maggio a Romans d'Isonzounaregionale di. L'è avvenuto al crossodromo di Versa.Secondo una ricostruzione, il giovane, affrontando un salto, avrebbe perso il controllo della moto, cadendo a terra. 🔗 Pordenonetoday.it

Incidente nella gara di motocross, un 20enne in gravi condizioni - Sono ore di apprensione per Riccardo Pittau, ventenne di Guspini, rimasto gravemente ferito durante una gara regionale di motocross nell’arena di Gonnesa. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16:30, proprio durante l’ultima manche della competizione riservata alla categoria Mx1, poco prima delle premiazioni finali. Il giovane, in sella alla sua Honda 450 e in testa alla corsa, stava affrontando una curva seguita da un salto quando qualcosa è andato storto: all’atterraggio, la moto gli è sfuggita di mano e Pittau è finito rovinosamente a bordo pista. 🔗thesocialpost.it

Cade durante una gara di motocross: un ferito al Pronto Soccorso - Incidente sulla pista da cross, a Lesignano de Bagni, dove un ragazzo ha perso il controllo della sua moto ed è finito a terra ferendosi. È successo durante una gara del trofeo regionale Uisp, al crossodromo. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hanno portato al Pronto... 🔗parmatoday.it

Gravissimo incidente durante la gara di motociclismo; 53enne perde il controllo del mezzo e viene sbalzato in avanti. Gara interrotta e corsa verso l’ospedale di Latina - Dopo giorni di apprensione, giungono notizie incoraggianti sulle condizioni del motociclista 53enne originario di Bazzano (Bologna), rimasto gravemente ferito in un incidente durante il campionato italiano di motocross Prestige. Ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, l’uomo non è più in coma e il suo stato di salute ha mostrato lievi segnali di miglioramento. Un impatto violento durante la gara L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato, presso il crossodromo di strada Macchiagrande a Borgo Santa Maria, nel corso della prima gara della categoria ... 🔗dayitalianews.com

