Incidente con 5 persone coinvolte in Valsassina | soccorsi in azione

© Leccotoday.it - Incidente con 5 persone coinvolte in Valsassina: soccorsi in azione persone coinvolte, tra cui un bambino piccolo, in Valsassina. L'Incidente è avvenuto alle ore 11.35 di oggi, venerdì 2 maggio, lungo la Sp62 nel territorio comunale di Cremeno. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo e la. 🔗 Schianto tra due auto con 5, tra cui un bambino piccolo, in. L'è avvenuto alle ore 11.35 di oggi, venerdì 2 maggio, lungo la Sp62 nel territorio comunale di Cremeno. Ancora scarse le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo e la. 🔗 Leccotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente a Usmate Velate: coinvolte 9 persone, intervenuto anche l'elisoccorso - Un incidente avvenuto intorno alle 8 di sabato 22 febbraio sulla strada provinciale 41 ha coinvolto 9 persone . Sul posto sono giunte tre ambulanze, l'elicossorso e un'automedica, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Tra le persone coinvolte, una donna di 46 anni. L'elisoccorso ha... 🔗monzatoday.it

Grave incidente stradale a Usmate Velate: coinvolte nove persone - Questa mattina, sabato 22 febbraio, un grave incidente stradale ha coinvolto due automobili a Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza. Nell’impatto sono rimaste ferite nove persone, con diversi livelli di gravità. L’intervento dei soccorsi Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l’incidente si è verificato intorno alle ore 8:00 sulla strada provinciale 41. 🔗thesocialpost.it

Maxi incidente in via Napoleona: sette persone coinvolte, strada bloccata - Serata movimentata a Como, dove un incidente stradale ha paralizzato via Napoleona poco dopo le 21. Tre auto, tra cui una ibrida, sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono accorse tre ambulanze, un'auto infermieristica... 🔗quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Maxi incidente in Brianza: coinvolte 5 persone; ?? Schianto frontale nel cuore della notte: paura per cinque ragazzi; Brescia, auto travolge 5 moto: un ferito grave. Arrestato guidatore ubriaco; Tragico incidente a Figino Serenza, schianto tra due auto: 5 feriti, una ragazza in condizioni critiche. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidente con 5 persone coinvolte in Valsassina: soccorsi in azione - Lo schianto tra due auto a Cremeno nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 maggio. Anche un bambino a bordo ... 🔗leccotoday.it

INCIDENTE A CREMENO, COINVOLTO ANCHE UN BAMBINO DI 3 ANNI - CREMENO – Incidente intorno alle 11:30 di questa mattina, 2 maggio, sulla Sp 62 a Cremeno: per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate. Dai primi riscontri, sembrano essere coinvolte 5 pe ... 🔗valsassinanews.com

Maxi incidente in Valtellina, 4 auto coinvolte e 3 feriti gravi: morto un ragazzo di 22 anni - Ieri, domenica 20 aprile, si è verificato un maxi incidente nei pressi di Novate Mezzola (Sondrio) nel corso del quale ha perso la vita un ragazzo di ... 🔗fanpage.it