Incidente alla Magliana | auto investe un uomo mentre attraversa con il cane morto in ospedale

auto, mentre attarversava la strada con il cane in via della Magliana a Roma. È deceduto all'ospedale San Camillo a causa delle ferite e dei gravi traumi. 🔗 Non ce l'ha fatta Roberto Murlo, l'85enne investito ieri da un'attarversava la strada con ilin via dellaa Roma. È deceduto all'San Camillo a causa delle ferite e dei gravi traumi. 🔗 Fanpage.it

