Incidente a Mirandola schianto tra tre auto e un motociclo sulla statale dell’Abetone e del Brennero

Mirandola (Modena), 2 maggio 2025 – Incidente stradale lungo la strada statale 12 ‘dell'Abetone e del Brennero’ a Mirandola (al km 219), in provincia di Modena.Coinvolti nello schianto un motociclo e tre autovetture. La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità alternativa locale. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, l'elisoccorso e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.Notizia in aggiornamento 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Mirandola, schianto tra tre auto e un motociclo sulla statale dell’Abetone e del Brennero (Modena), 2 maggio 2025 –stradale lungo la strada12 ‘dell'Abetone e del’ a(al km 219), in provincia di Modena.Coinvolti nelloune trevetture. La circolazione è provvisoriamente indirizzataviabilità alternativa locale. Sul posto sono intervenuti il personale Anas, l'elisoccorso e le forze dell'ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.Notizia in aggiornamento 🔗 Ilrestodelcarlino.it

