Inchiesta ultras perché Simone Inzaghi ha patteggiato una multa con la Figc | il caso dei biglietti della finale di Champions League

Simone Inzaghi ed il calciatore Hakan Calhanoglu sono stati multati dalla Procura federale della Figc. Ma perché il mister dell’Inter è stato sanzionato?Inchiesta ultras, perché Simone Inzaghi ha patteggiato una multa con la Figc: il caso dei biglietti della finale di Champions League (ANSA FOTO) – Notizie.comTutto parte da un’Inchiesta della Procura federale nata da un’altra indagine, quella della Direzione distrettuale antimafia (Dda) denominata Doppia curva. L’Inchiesta è incentrata sugli affari del tifo organizzato di Inter e Milan.Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la magistratura sportiva, rimediando un turno di stop a testa e rispettivamente 15mila e 390mila euro di multa. Tra le motivazioni l’avere “quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo ultrà denominato Curva Nord violando il divieto del Codice di Giustizia Sportiva”. 🔗 Notizie.com - Inchiesta ultras, perché Simone Inzaghi ha patteggiato una multa con la Figc: il caso dei biglietti della finale di Champions League L’allenatoreed il calciatore Hakan Calhanoglu sono statiti dalla Procura federale. Mail mister dell’Inter è stato sanzionato?haunacon la: ildeidi(ANSA FOTO) – Notizie.comTutto parte da un’Procura federale nata da un’altra indagine, quellaDirezione distrettuale antimafia (Dda) denominata Doppia curva. L’è incentrata sugli affari del tifo organizzato di Inter e Milan.e Hakan Calhanoglu hannocon la magistratura sportiva, rimediando un turno di stop a testa e rispettivamente 15mila e 390mila euro di. Tra le motivazioni l’avere “quantomeno a partire dalla stagione sportiva 2022-23, avuto rapporti con esponenti del gruppo ultrà denominato Curva Nord violando il divieto del Codice di Giustizia Sportiva”. 🔗 Notizie.com

Su altri siti se ne discute

Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano: turno di stop e multe per Inzaghi e Calhanoglu - Un turno di stop a testa, e rispettivamente 15mila e 390mila euro di multa, per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in seguito all’inchiesta ultras. Sanzioni da 70mila euro per l’Inter e 30mila euro per il Milan. Sono alcune delle pene, diramate con un comunicato dalla Figc, dopo i patteggiamenti nell’inchiesta della Procura Federale nata dall’indagine penale Dda di Milano ‘Doppia curva’ sugli affari del tifo organizzato milanese. 🔗lapresse.it

Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano con la procura della Figc: una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu - Inter e Milan hanno deciso di patteggiare con la procura della Figc nell’ambito del ramo sportivo dell’inchiesta «Doppia curva», avviata dai pm di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui tra i nerazzurri ci sarebbero due squalifiche in arrivo: una per il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’altra per l’allenatore Simone Inzaghi. Entrambi salteranno la prossima partita dell’Inter, in programma sabato 3 maggio a San Siro contro l’Hellas Verona. 🔗open.online

Inchiesta ultras, squalificati Calhanoglu e Inzaghi per una giornata: quando va scontata - C?è un nuovo aggiornamento sul caso dei rapporti tra gli ultras nerazzurri e rossoneri con Inter e Milan. Almeno sul piano sportivo. Infatti, Simone Inzaghi e Calhanoglu hanno... 🔗ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno; Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu dell'Inter saranno squalificati per una giornata per via dell'inchiesta sugli ultras; Inchiesta Ultras, Inzaghi e Calha patteggiano una giornata di squalifica; Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: un turno di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi, multa per…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inchiesta ultras, perché Simone Inzaghi ha patteggiato una multa con la Figc: il caso dei biglietti della finale di Champions League - L’allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ed il calciatore Hakan Calhanoglu sono stati multati: tutte le motivazioni. 🔗notizie.com

Inchiesta ultras, squalificati Calhanoglu e Inzaghi per una giornata: cosa è successo e quale partita saltano - C’è un nuovo aggiornamento sul caso dei rapporti tra gli ultras nerazzurri e rossoneri con Inter e Milan. Almeno sul piano sportivo. Infatti, Simone Inzaghi e Calhanoglu ... 🔗msn.com

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno ... 🔗tg24.sky.it