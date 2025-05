Inchiesta Biblioteca europea chiuse le indagini per 6 Le archistar Boeri e Zucchi verso il processo

La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari sulla presunta turbativa della gara pubblica indetta dal Comune di Milano relativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Beic, Biblioteca europea di informazione e cultura. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a sei indagati, tra i quali le archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi, per i quali la Procura milanese ipotizza i reati di turbata libertà degli incanti e false dichiarazioni sulla propria identità, sullo stato o su altre qualità personali. Si va verso il processo quindi per i due architetti, che secondo i pm di Milano non avrebbero dichiarato conflitti di interesse che sussistevano tra loro e i candidati risultati vincitori del concorso per la realizzazione della Beic, per il quale erano rispettivamente presidente e componente della commissione giudicatrice.

