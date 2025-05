Inchiesta Beic la Procura chiude le indagini | gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo

Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti degli architetti Stefano Boeri, Cino Paolo Zucchi e Pier Paolo Tamburelli - quest'ultimo ritenuto dall'accusa "il collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando" - indagati per turbativa d'asta nell'Inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria.Oltre ai tre professionisti rischiano il processo anche i tre indagati Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, che lavoravano all'epoca dei fatti nello stesso dipartimento universitario con Boeri e Zucchi, e Andrea Caputo che di Boeri è stato allievo e collaboratore e che alla fine arriverà terzo nella graduatoria del concorso internazionale del 2022. 🔗 Ilgiorno.it - Inchiesta Beic, la Procura chiude le indagini: gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo Milano, 2 maggio 2205 – Ladi Milano ha chiuso lenei confronti degliStefano, Cino Paoloe Pier Paolo Tamburelli - quest'ultimo ritenuto dall'accusa "il collettore trae gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando" - indagati per turbativa d'asta nell'per la realizzazione della, la Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria.Oltre ai tre professionistiilanche i tre indagati Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi, che lavoravano all'epoca dei fatti nello stesso dipartimento universitario con, e Andrea Caputo che diè stato allievo e collaboratore e che alla fine arriverà terzo nella graduatoria del concorso internazionale del 2022. 🔗 Ilgiorno.it

