Inchiesta Beic chiuse le indagini | Stefano Boeri a rischio processo

processo sei persone coinvolte nell’Inchiesta della procura di Milano e della Guardia di finanza sulle presunte irregolarità nell’assegnazione dell’appalto per la realizzazione della nuova Biblioteca europea per l’informazione e la cultura. Tra loro compaiono nomi noti del panorama architettonico come Stefano Boeri e Cino Paolo Zucchi, entrambi membri della commissione giudicatrice del concorso indetto dal Comune. Con loro è indagato anche Pier Paolo Tamburelli, considerato dai magistrati vicino al gruppo vincitore. Tutti e tre erano già stati colpiti a febbraio da misure interdittive. Gli altri destinatari dell’avviso di conclusione sono Angelo Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi e Andrea Caputo. Secondo i pm, gli indagati avrebbero «turbato il regolare svolgimento della gara» attraverso «collusioni» e «indebiti contatti» con i partecipanti poi risultati vincitori. 🔗 Lettera43.it - Inchiesta Beic, chiuse le indagini: Stefano Boeri a rischio processo Rischiano ilsei persone coinvolte nell’della procura di Milano e della Guardia di finanza sulle presunte irregolarità nell’assegnazione dell’appalto per la realizzazione della nuova Biblioteca europea per l’informazione e la cultura. Tra loro compaiono nomi noti del panorama architettonico comee Cino Paolo Zucchi, entrambi membri della commissione giudicatrice del concorso indetto dal Comune. Con loro è indagato anche Pier Paolo Tamburelli, considerato dai magistrati vicino al gruppo vincitore. Tutti e tre erano già stati colpiti a febbraio da misure interdittive. Gli altri destinatari dell’avviso di conclusione sono Angelo Raffaele Lunati, Giancarlo Floridi e Andrea Caputo. Secondo i pm, gli indagati avrebbero «turbato il regolare svolgimento della gara» attraverso «collusioni» e «indebiti contatti» con i partecipanti poi risultati vincitori. 🔗 Lettera43.it

Se ne parla anche su altri siti

Voto di scambio, chiuse le indagini dell'inchiesta "Ducale": 24 indagati - La Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, guidata dal procuratore facente funzioni Giuseppe Lombardo, ha chiuso l'inchiesta "Ducale" contro la cosca Araniti di Sambatello che avrebbe avuto un ruolo attivo alle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e alle elezioni amministrative del... 🔗reggiotoday.it

Inchiesta Beic, la Procura chiude le indagini: gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo - Milano, 2 maggio 2205 – La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti degli architetti Stefano Boeri, Cino Paolo Zucchi e Pier Paolo Tamburelli - quest'ultimo ritenuto dall'accusa "il collettore tra Boeri e Zucchi e gli studi Onsitestudio e Baukuh vincitori del bando" - indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria. 🔗ilgiorno.it

Inchiesta Biblioteca europea, chiuse le indagini per 6. Le archistar Boeri e Zucchi verso il processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari sulla presunta turbativa della gara pubblica indetta dal Comune di Milano relativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Beic, Biblioteca europea di informazione e cultura. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a sei indagati, tra i quali le archistar Stefano Boeri e Cino Zucchi, per i quali la Procura milanese ipotizza i reati di turbata libertà degli incanti e false dichiarazioni sulla propria identità, sullo stato o su altre qualità personali. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inchiesta Beic, chiuse le indagini: Stefano Boeri a rischio processo; Biblioteca europea, chiuse le indagini per Boeri e Zucchi; Inchiesta Biblioteca europea, chiuse le indagini per 6. Le archistar Boeri e Zucchi verso il processo; Il Cda della Triennale rinnova la fiducia a Stefano Boeri dopo le richieste di dimissioni: Nessuna violazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inchiesta Beic, chiuse le indagini: Stefano Boeri a rischio processo - Rischiano il processo sei persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano e della Guardia di finanza sulle presunte irregolarità nell’assegnazione dell’appalto per la realizzazione della nuov ... 🔗msn.com

Inchiesta Beic, la Procura chiude le indagini: gli architetti Boeri e Zucchi rischiano il processo - Sono indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta per la realizzazione della Biblioteca europea di informazione e cultura che dovrebbe sorgere nella zona centrale di Porta Vittoria ... 🔗msn.com

Beic, procura chiude l'inchiesta in cui sono indagati gli archistar Boeri e Zucchi (insieme ad altre 4 persone) - Al centro delle indagini un presunto conflitto di interesse nell'ambito della procedura di aggiudicazione dei lavori della Biblioteca europea di informazione e cultura ... 🔗milanotoday.it