Inchiesta Beic a Milano chiuse le indagini per gli architetti Boeri Zucchi e Tamburelli | cosa succede ora

Inchiesta Beic, chiuse le indagini: Stefano Boeri a rischio processo - Rischiano il processo sei persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Milano e della Guardia di finanza sulle presunte irregolarità nell’assegnazione dell’appalto per la realizzazione della nuova Biblioteca europea per l’informazione e la cultura. Tra loro compaiono nomi noti del panorama architettonico come Stefano Boeri e Cino Paolo Zucchi, entrambi membri della commissione giudicatrice del concorso indetto dal Comune. 🔗lettera43.it

Milano: Misura interdittiva per Boeri e Zucchi nell'inchiesta sulla Beic - Il Gip di Milano, Luigi Iannelli, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura per gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi, ma ha disposto nei loro confronti una misura interdittiva: il divieto di far parte delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici per il primo di un anno, per il secondo di otto mesi. Il provvedimento è stato depositato oggi nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta e falso sul concorso per la progettazione della Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic). 🔗quotidiano.net

Inchiesta sull'urbanistica di Milano, arrestato per corruzione un ex dirigente del Comune - AGI - Per la prima volta nell'ambito delle numerose indagini sull'urbanistica milanese viene contestato il reato di corruzione. L'architetto Giovanni Oggioni, già vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di Milano, è stato sottoposto a una misura cautelare agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Milano per i reati di corruzione, falso e depistaggio. 🔗agi.it

