Incendio nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti ad Assisi | coinvolte circa 20 auto

Incendio è divampato ad Assisi nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti, al piano -2. Le fiamme hanno interessato una ventina di veicoli, causando un denso fumo e allarme tra i residenti e i passanti.Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Assisi, Foligno e Perugia. È stato necessario l’impiego anche del carro per il rifornimento bombole e del nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), per monitorare e gestire eventuali rischi legati alla natura dell’Incendio.Presente sul luogo dell’intervento anche il funzionario di guardia e il capoturno provinciale dei Vigili del Fuoco, a coordinamento delle operazioni. L’Incendio è attualmente sotto controllo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte degli inquirenti. 🔗 Laprimapagina.it - Incendio nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti ad Assisi: coinvolte circa 20 auto Un violentoè divampato adneldi, al piano -2. Le fiamme hanno interessato una ventina di veicoli, causando un denso fumo e allarme tra i residenti e i passanti.Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da, Foligno e Perugia. È stato necessario l’impiego anche del carro per il rifornimento bombole e del nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), per monitorare e gestire eventuali rischi legati alla natura dell’.Presente sul luogo dell’intervento anche il funzionario di guardia e il capoturno provinciale dei Vigili del Fuoco, a coordinamento delle operazioni. L’è attualmente sotto controllo. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte degli inquirenti. 🔗 Laprimapagina.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, rissa tra extracomunitari a Piazza Cavour: scoppia un incendio - Rissa tra extracomunitari a piazza Cavour fa da innesco ad un incendio. Sono intervenute le forze dell'Ordine e i Vigili del fuoco che sono sul posto per domare le fiamme e identificare il gruppo... 🔗ilmattino.it

Albano Laziale, incendio doloso in parcheggio commissariato: si indaga su pista anarchica - Le fiamme hanno distrutto in pochi minuti quindici autoveicoli. Dieci erano auto di servizio della polizia, mentre le altre erano mezzi privati degli agenti. I momenti concitati dell’incendio divampato lunedì mattina ad Albano Laziale (Roma) un paio d’ore prima dell’alba nel parcheggio interno, comune al commissariato e della sottosezione della polizia stradale sono racchiusi nelle immagini di videosorveglianza interna, che hanno immortalato anche i presunti piromani. 🔗lapresse.it

Piazza Cambiaghi, riapre il parcheggio per le auto: tutti i prezzi - Riapre il parcheggio di superficie in piazza Cambiaghi. Da mercoledì 26 febbraio, sarà possibile accedere all'area di sosta oggetto di restyling dall’accesso di Via Colombo, regolato tramite sbarra. Il parcheggio – disponibile 24 ore su 24 tranne che nei giorni e orari di mercato - è composto da... 🔗monzatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Assisi, incendio nel parcheggio interrato di piazza Matteotti: coinvolte circa 20 auto; Incendio a Milano vicino al Duomo in corso Vittorio Emanuele, fiamme da cavi elettrici: edifici evacuati; Incendio in centro a Milano venerdì 8; Incendio nel parcheggio seminterrato, evacuato il supermercato Esselunga. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Piazza San Babila nel caos, affondo del Municipio 1: "Parcheggio selvaggio delle bici, servono stalli" - Piazza San Babila finisce nel mirino di un’istanza del Municipio 1, approvata martedì scorso dal Consiglio del parlamentino del ... 🔗msn.com

Piazza Eroi, arrivate le travi. Verso la posa del primo solaio - Sanremo. Prosegue secondo il cronoprogramma aggiornato il cantiere del nuovo parcheggio interrato in piazza Eroi Sanremesi.Questa mattina, come previsto, sono state consegnate le travi su cui ... 🔗riviera24.it

Parcheggio interrato pronto a Piazza XX Settembre a Trani? Sì. No. Forse - È passato più di un anno, quindici mesi per l'esattezza, dall' inizio delle attività che hanno riguardato l'avvio di uno dei cantieri più attesi dalla comunità locale, un'opera pubblica cittadina: il ... 🔗traniviva.it