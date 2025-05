Incendio in un' abitazione ad Acireale | fiamme domate dai vigili del fuoco

vigili del fuoco di Acireale è intervenuta, oggi intorno alle 13:30, per domare un Incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione in via Verga. Le fiamme hanno interessato una camera da letto situata al secondo piano fuori terra. Le operazioni di spegnimento. 🔗 Cataniatoday.it - Incendio in un'abitazione ad Acireale: fiamme domate dai vigili del fuoco Una squadra del distaccamento deideldiè intervenuta, oggi intorno alle 13:30, per domare unsviluppatosi all’interno di un’in via Verga. Lehanno interessato una camera da letto situata al secondo piano fuori terra. Le operazioni di spegnimento. 🔗 Cataniatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Incendio in un’abitazione ad Albano Laziale: morto un uomo, gravemente intossicata sua figlia - Tragedia ad Abano Laziale ai Castelli Romani, dove un 69enne è morto carbonizzato e sua figlia è rimasta gravemente intossicata a seguito di un incendio divampato nella loro abitazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

A fuoco due auto parcheggiate in strada, incendio nella notte ad Adelfia: danneggiata abitazione - Intervento dei vigili del fuoco nella notte ad Adelfia, nel Barese. Intorno alle 4.30 due squadre, con il supporto di un'autobotte, sono intervenute nel centro della cittadina, per l'incendio di due autovetture. Le fiamme hanno completamente avvolto i due veicoli, interessando anche una... 🔗baritoday.it

Roma, prova ad appiccare un incendio all’abitazione: arrestato uomo violento - Roma, 7 marzo 2025- Una richiesta di aiuto al “112” da parte di una donna italiana di 24 anni ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca di intervenire in un’abitazione di via Panzera e arrestare in flagranza di reato un 32enne originario della Repubblica Domenicana, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di aver maltrattato la compagna. Nello specifico, i militari giunti presso l’abitazione della donna, hanno sorpreso l’uomo mentre sferrava calci e pugni contro la porta d’ingresso, allo scopo di farsi aprire dalla compagna, che impaurita si era ... 🔗ilfaroonline.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio in un'abitazione ad Acireale: fiamme domate dai vigili del fuoco; Paura in via Verga ad Acireale per l’incendio in una abitazione al secondo piano di un palazzo; Incendio in abitazione ad Acireale: intervento dei Vigili del Fuoco; Acireale, paura per un rogo all'interno di un appartamento al secondo piano in via Verga. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Paura in via Verga ad Acireale per l’incendio in una abitazione al secondo piano di un palazzo - Nel primo pomeriggio alle 13:30 circa i vigili del fuoco del Distaccamento di Acireale, appartenente al Comando Provinciale di Catania, sono intervenuta per un incendio all’interno di un’abitazione si ... 🔗lasicilia.it

Acireale, paura per un incendio in un appartamento di via Verga - ACIREALE (CATANIA) – Scoppia un rogo in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Verga ad Acireale, in provincia di Catania. Non si segnalano persone ferite o intossicate, ma è ancora ... 🔗livesicilia.it

Incendio in abitazioni nel Catanese, danni ma nessun ferito - Le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Riposto e Acireale del comando provinciale di Catania, supportate da due autobotti inviate dalla sede centrale, sono intervenute ieri sera per l'in ... 🔗ansa.it