Incendio in parcheggio interrato | Assisi fiamme e paura danni a molte auto

Assisi (Perugia), 2 maggio 2025 – fiamme e paura in un parcheggio interrato di Assisi. Con una ventina di macchine attaccate dal rogo. Non si registrano fortunatamente conseguenze per le persone, ma i danni sono molti.Una ventina le auto interessate dalle fiamme. Il rogo è accaduto nel parcheggio interrato di piazza Matteotti, al piano -2. Immediato l’allarme: diverse le telefonate ai vigili del fuoco, anche per la maxi colonna di fumo che si è levata sulla città Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da Assisi, Foligno e Perugia. 🔗 Lanazione.it - Incendio in parcheggio interrato: Assisi, fiamme e paura, danni a molte auto (Perugia), 2 maggio 2025 –in undi. Con una ventina di macchine attaccate dal rogo. Non si registrano fortunatamente conseguenze per le persone, ma isono molti.Una ventina leinteressate dalle. Il rogo è accaduto neldi piazza Matteotti, al piano -2. Immediato l’allarme: diverse le telefonate ai vigili del fuoco, anche per la maxi colonna di fumo che si è levata sulla città Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco da, Foligno e Perugia. 🔗 Lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

Incendio nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti ad Assisi: coinvolte circa 20 auto - Un violento incendio è divampato ad Assisi nel parcheggio interrato di Piazza Matteotti, al piano -2. Le fiamme hanno interessato una ventina di veicoli, causando un denso fumo e allarme tra i residenti e i passanti. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Assisi, Foligno e Perugia. È stato necessario l’impiego anche del carro per il rifornimento bombole e del nucleo specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), per monitorare e gestire eventuali rischi legati alla natura dell’incendio. 🔗laprimapagina.it

Albano Laziale, incendio doloso in parcheggio commissariato: si indaga su pista anarchica - Le fiamme hanno distrutto in pochi minuti quindici autoveicoli. Dieci erano auto di servizio della polizia, mentre le altre erano mezzi privati degli agenti. I momenti concitati dell’incendio divampato lunedì mattina ad Albano Laziale (Roma) un paio d’ore prima dell’alba nel parcheggio interno, comune al commissariato e della sottosezione della polizia stradale sono racchiusi nelle immagini di videosorveglianza interna, che hanno immortalato anche i presunti piromani. 🔗lapresse.it

Incendio a Porta Portese, fiamme nel parcheggio di un supermercato - Un incendio è scoppiato intorno alle 16 in via Michele Carcani a Roma, zona Porta Portese, nella zona del parcheggio a disposizione anche di un supermercato. Le fiamme non avrebbero coinvolto le zone commerciale quindi, ma la zona attigua. Insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti pattuglie... 🔗romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Incendio in parcheggio interrato: Assisi, fiamme e paura, danni a molte auto; Assisi, incendio nel parcheggio interrato di piazza Matteotti: coinvolte circa 20 auto; Incendio Fonderie Assisi: massima fiducia per ripresa attività; Viale Dalmazia, incendio distrugge auto parcheggiata sotto un condominio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne