Incendio in campeggio | divorati un camper due roulotte e due auto Una persona ferita esplose alcune bombole di gpl

Incendio nel pomeriggio di oggi, primo maggio, nel camping Obelisco di Opicina. Il rogo, partito da un camper, ha poi coinvolto anche due roulotte e due automobili. Sono esplose alcune bombole di gpl. Una persona è rimasta ferita.

Incendio in Valsorda, gravi ustioni per una famiglia di Loreto: il camper diventa una trappola di fuoco, bimba di 3 anni trasferita al Mayer di Firenze - GUALDO - Nell'incendio del camper in Valsorda, zona di Gualdo Tadino, è stata coinvolta una famiglia di campeggiatori di Loreto in villeggiatura con amici. Ustioni... 🔗corriereadriatico.it

Incendio nella notte: mezzi divorati dalle fiamme. È doloso, indagini in corso - Un furgone e due auto ridotti in cenere. Altri due mezzi danneggiati. È il bilancio dell'incendio divampato nella notte tra venerdì e sabato 5 aprile a Foligno, nella zona di Sant'Eraclio, in via delle Industrie. Colpita un'azienda di pulizie che ha da poco aperto a Foligno e che opera in tutta... 🔗perugiatoday.it

Dramma a colazione: famiglia nel camper travolta da incendio, padre e figlia di tre anni gravi - Gualdo Tadino, 23 febbraio 2025 – Le fiamme violentissime dentro il camper e una famiglia investita dall’incendio. Con un uomo e la figlioletta di tre anni gravi in ospedale. Accade nella prima mattina di domenica 23 febbbraio nel territorio comunale di Gualdo Tadino. Il nucleo familiare, padre madre e appunto la figlia è di Ancona e aveva scelto l’Umbria, insieme ad altre famiglie, per un weekend all’aria aperta con il loro camper. 🔗lanazione.it

Incendio in campeggio: divorati un camper, due roulotte e due auto. Una persona ferita, esplose alcune bombole di gpl - TRIESTE - Gravissimo incendio nel pomeriggio di oggi, primo maggio, nel camping Obelisco di Opicina. Il rogo, partito da un camper, ha poi coinvolto anche due roulotte e due automobili. Sono esplose.. 🔗msn.com

Incendio in un campeggio a Opicina, terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco VIDEO - Con la bonifica e la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area coinvolta dall'incendio è terminato alle ore 08 circa l'intervento presso il campeggio "Obelisco" ... 🔗ilgazzettino.it

Paura in campeggio: camper in fiamme scatena una serie di esplosioni - OPICINA (TRIESTE) – Un violento incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi 1 maggio all’interno del campeggio Obelisco di Opicina, seminando il panico tra i presenti e causando danni ingenti. L ... 🔗nordest24.it