Incendio alla Stena vigili del fuoco al lavoro tutta la notte | le operazioni proseguono

tutta la notte, e verosimilmente proseguiranno per tutta la giornata di venerdì 2 maggio, le operazioni dei vigili del fuoco per domare l'Incendio divampato alla Stena Recycling, situata in via dell'Industria ad Angiari, giovedì 1° maggio. Si tratta del terzo Incendio nella. 🔗 Veronasera.it - Incendio alla Stena, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte: le operazioni proseguono Sono andate avantila, e verosimilmente proseguiranno perla giornata di venerdì 2 maggio, ledeidelper domare l'divampatoRecycling, situata in via dell'Industria ad Angiari, giovedì 1° maggio. Si tratta del terzonella. 🔗 Veronasera.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Incendio al deposito di legno in un'azienda di Bicinicco: vigili del fuoco al lavoro da ore per spegnere le fiamme alimentate dal forte vento - BICINICCO (UDINE) - Incendio nel deposito di scarti di legno a Bicinicco, in provincia di Udine. Le fiamme sono divampate verso mezzogiorno da un cumulo di scarti della lavorazione del... 🔗ilgazzettino.it

Scafati. Incendio al deposito di stoccaggio rifiuti: feriti cinque vigili del fuoco - Cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti a seguito delle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato ieri mattina, alle ore 11 a Scafati, presso un deposito di stoccaggio in via Galileo... 🔗ilmattino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incendio alla Stena, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte: le operazioni proseguono; Rogo alla Stena Recycling, Angiari in allarme: «Tenete le finestre chiuse». Incendio non ancora domato - VIDEO; Ancora incendio alla Stena. «Tenete chiuse porte e finestre»; VIDEO | Grande incendio ad Angiari in un’azienda che smaltisce rifiuti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incendio alla Stena, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte: le operazioni proseguono - Il rogo divampato ad Angiari non era ancora stato domato quando si è giunti alla mattinata di venerdì, nonostante il grande lavoro dei pompieri che vanno avanti con le operazioni per la messa in sicur ... 🔗veronasera.it

Ancora incendio alla Stena. «Tenete chiuse porte e finestre» - Il Comune di Angiari ha informato che le fiamme si sono sviluppate nel «reparto di riciclo delle plastiche dure» dell'azienda che già in passato più di una volta era stata teatro di grandi roghi ... 🔗veronasera.it

Vigili del fuoco a Villa Fastiggi. Incendio nella ditta di verniciatura - Un incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì a villa Fastiggi, al di fuori del capannone "Agostini srl" in via Ferraro. A prendere fuoco sono stati alcuni contenitori con scarti di lavora ... 🔗msn.com