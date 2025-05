Incendio al Camplus Bononia evacuate oltre 200 persone Distrutti tre appartamenti

Camplus Bononia in Cirenaica, l'Incendio si propaga al terzo e quarto piano. Scoppia l'allarme, gli studenti e gli ospiti della struttura si precipitano fuori. evacuate oltre 200 persone.Serata di paura in via Sante Vincenzi, a Bologna, all'angolo con via Bonaventura Cavalieri, quando intorno alle 22.30 dell'1 maggio un appartamento, per cause ancora in fase di accertamento – tra le ipotesi anche un candela lasciata accesa da una ragazza –, ha preso fuoco. Le fiamme si sono subito propagate ai due piani superiori, distruggendo totalmente gli appartamenti, sia internamente che esternamente.I vigili del fuoco si sono precipitati immediatamente sul posto con diverse squadre e una decina di mezzi tra autopompe e autobotti.

