Incendio al campeggio camper divorato dalle fiamme | esplose alcune bombole di gpl una persona ustionata Bruciate 3 roulotte e due auto

Incendio nel pomeriggio di oggi, primo maggio, nel camping Obelisco di Opicina. Il rogo, partito da un camper, ha poi coinvolto anche due roulotte e due automobili. Sono esplose. 🔗 Ilgazzettino.it - Incendio al campeggio, camper divorato dalle fiamme: esplose alcune bombole di gpl, una persona ustionata. Bruciate 3 roulotte e due auto TRIESTE - Gravissimonel pomeriggio di oggi, primo maggio, nel camping Obelisco di Opicina. Il rogo, partito da un, ha poi coinvolto anche duee duemobili. Sono. 🔗 Ilgazzettino.it

Incendio in Valsorda, gravi ustioni per una famiglia di Loreto: il camper diventa una trappola di fuoco, bimba di 3 anni trasferita al Mayer di Firenze - GUALDO - Nell'incendio del camper in Valsorda, zona di Gualdo Tadino, è stata coinvolta una famiglia di campeggiatori di Loreto in villeggiatura con amici. Ustioni... 🔗corriereadriatico.it

