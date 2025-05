Inaugurati i murales dei minori stranieri non accompagnati | L' inclusione passa attraverso l' arte

Inaugurati in settimana i murales realizzati da una trentina di minori stranieri non accompagnati della comunità Grecale di via Balbi. Il progetto, nato su input del volontario Roberto Ferrando e dello street artist genovese Giuliogol (all'anagrafe Giulio Centanaro) era stato accolto.

Ius scholae, a Firenze cittadinanza onoraria per i minori stranieri - Il sindaco di Firenze Sara Funaro ha presentato la delibera che prevede la cittadinanza onoraria per i bambini e per i ragazzi che frequentano le scuole del capoluogo toscano 🔗ilgiornale.it

Educazione ai diritti umani: un percorso formativo per l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati a Palermo - Inizia alle ore 15:00 di oggi, 10 aprile 2025, il ciclo di incontri che “Casa dei Diritti”, l’Unità organizzativa responsabile dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) del Comune di Palermo ha organizzato per i giovani ragazzi accolti nel progetto Sai-Minori stranieri non accompagnati... 🔗palermotoday.it

Minori stranieri: "Favorire l’integrazione attraverso il lavoro" - Nuove opportunità per favorire l’inclusione e l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati (Msna), mettendo a loro disposizione occasioni di formazione e l’acquisizione di competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro. L’offerta formativa, finanziata con risorse europee del Programma Fse+ 2021/2027 per 1 milione e 424 mila euro, è stata approvata dalla Giunta regionale e permetterà complessivamente a 182 minori non accompagnati di usufruire di percorsi personalizzati. 🔗ilrestodelcarlino.it

Inaugurati i murales dei minori stranieri non accompagnati: "L'inclusione passa attraverso l'arte" - Una trentina di giovanissimi provenienti da Egitto, Tunisia, Gambia e Senegal hanno colorato i muri della comunità Grecale di via Balbi con l'aiuto dello street artist genovese Giuliogol e del volonta ... 🔗genovatoday.it

I murales della speranza: così i minori stranieri non accompagnati dipingono le loro storie - Parlano di futuro e speranza, ma anche delle loro storie passate, i murales realizzati dai minori stranieri non accompagnati della comunità Grecale di via Balbi. La struttura ospita una trentina di ... 🔗genovatoday.it