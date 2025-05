In una città sporca e degradata al posto dei controlli si aumenta la Tari

città splendida come Palermo possa. 🔗 Palermotoday.it - "In una città sporca e degradata al posto dei controlli si aumenta la Tari" Riceviamo e pubblichiamo.Le segnalazioni dei cittadini palermitani e dei turisti su cumuli di immondizie, buche stradali, marciapiedi dissestati, erbacce da foresta amazzonica sono veramente infinite e continue. Forse non riusciamo ad accettare che unasplendida come Palermo possa. 🔗 Palermotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Calcio a 5, serie C1: l'Athletic Club vince contro il Città di Canicattì e mantiene il primo posto in classifica - Athletic Club Palermo che nella 21 Giornata del Campionato Regionale Siciliano di Serie C1 supera con una bella vittoria il Città di Canicattì e mantiene la vetta della Classifica del Girone A con 55 punti. In un Palaoreto a porte chiuse in un clima surreale, il roster di coach Alfonso Miosi... 🔗palermotoday.it

Sos rifiuti abbandonati a Imola: multe raddoppiate nel giro di un anno. FdI: “Ma città più sporca” - Imola, 10 marzo 2024 – I maleducati aumentano, e il volume delle sanzioni raddoppia. Sono cresciute dalle 163 del 2023 alle 341 dello scorso anno le multe per abbandoni di rifiuti staccate dalle Guardie ambientali metropolitane e delle Guardie ecologiche volontarie. Superato anche il dato del 2022, quando le contravvenzioni si erano fermate a quota 329. È probabilmente l’effetto della nuova Tariffa corrispettiva puntuale, che se da un lato costa in media qualcosa in meno ai cittadini, dall’altro prova a essere aggirata nel mondo peggiore da quanti non vogliono pagare la quota di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Gyokeres al posto di Osimhen, incontro in città: via libera Juventus - Non sono affatto passate inosservate le indiscrezioni riguardanti la girandola di attaccanti che coinvolge anche i bianconeri. Lo scenario Il finale di stagione che vede la Juventus battagliare per un piazzamento tra le prime quattro mai così in discussione contribuirà ad imprimere una direzione molto precisa alle manovri estive dei bianconeri. Benché il football director Cristiano Giuntoli sia già all’opera per non farsi trovare impreparato ed intavolare quelle trattative con le quali aumentare il tasso tecnico della rosa, al momento nessuna decisione è stata presa in maniera definitiva. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

In una città sporca e degradata al posto dei controlli si aumenta la Tari :: Segnalazione a Palermo; Rifiuti abbandonati, cestini pieni, città sporca: scoppia la polemica. «Situazione desolante e di degrado»; Le statue di Torino nel degrado: così la città sporca la sua memoria; Siracusa, Mangiafico: “degrado in città, piazza Luigi Leone Cuella sporca e abbandonata a due passi dal centro”. 🔗Se ne parla anche su altri siti