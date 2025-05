In Russia sale la tensione Risparmiatori pronti a svuotare i conti correnti

sale alla crisi (e al fallimento) della Silicon Valley Bank, due anni fa: correntisti in preda al panico che si presentano in banca a chiedere di poter ritirare i propri soldi. Ora la Russia potrebbe esserci vicina. Oggi nell’ex U, il denaro si paga a un costo del 21%, per colpa di un’inflazione costantemente a ridosso del 10%. Questo significa che tenere i soldi negli istituti è sempre meno conveniente. Può spiegarsi anche così il crescente malumore dei Risparmiatori russi nei confronti del sistema bancario russo.Secondo il Centro russo per l’analisi macroeconomica, think tank molto vicino e anche ascoltato dalle autorità di vigilanza russe, in queste settimane sta sensibilmente aumentando la possibilità di una “fuga dei depositanti” o di una corsa agli sportelli. 🔗 Formiche.net - In Russia sale la tensione. Risparmiatori pronti a svuotare i conti correnti Negli Stati Uniti scene simili le hanno viste più volte, in passato. L’ultima delle quali rialla crisi (e al fallimento) della Silicon Valley Bank, due anni fa:sti in preda al panico che si presentano in banca a chiedere di poter ritirare i propri soldi. Ora lapotrebbe esserci vicina. Oggi nell’ex U, il denaro si paga a un costo del 21%, per colpa di un’inflazione costantemente a ridosso del 10%. Questo significa che tenere i soldi negli istituti è sempre meno conveniente. Può spiegarsi anche così il crescente malumore deirussi nei confronti del sistema bancario russo.Secondo il Centro russo per l’analisi macroeconomica, think tank molto vicino e anche ascoltato dalle autorità di vigilanza russe, in queste settimane sta sensibilmente aumentando la possibilità di una “fuga dei depositanti” o di una corsa agli sportelli. 🔗 Formiche.net

