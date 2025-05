In Russia esiste ancora un’opposizione sistemica?

In Russia esiste ancora un'opposizione sistemica? In Russia esiste una cosiddetta "opposizione sistemica", termine che si riferisce ai partiti politici accettati dal regime del presidente Vladimir Putin.

Podolyak: "Il tavolo Russia-Usa? Senza l'Ucraina, per noi non esiste" - Mychailo Podolyak, primo consigliere di Volodymyr Zelensky, a Quarta Repubblica di Nicola Porro: "L'Europa sia autonoma" 🔗ilgiornale.it

Manifestazione M5s Roma, giusta l'opposizione al riarmo ma non basta, occorre battersi contro UE e Nato per un mondo multipolare - Una manifestazione partecipatissima, che merita un'analisi Migliaia di persone in piazza ieri per la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle contro il riarmo dell'Unione Europea, più precisamente contro il folle piano detto Rearm Europe, voluto da Ursula von der Leyen, vestale dei m 🔗ilgiornaleditalia.it

Ucraina-Russia, Putin si riprende il Kursk ma avanzata di Mosca rallenta - (Adnkronos) – La tregua tra Ucraina e Russia non decolla. La guerra continua, in un quadro caratterizzato da una situazione che si avvia verso lo stallo, secondo l'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti che monitora il conflitto sin dalle fasi iniziali. I negoziati con gli Usa nel […] 🔗periodicodaily.com

Senatori dell'opposizione a La Russa, subito il 'Premier time' - (ANSA) - ROMA, 21 FEB - I presidenti dei gruppi di opposizione al Senato scrivono al presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa per chiedere l'immediata convocazione di una conferenza dei ... 🔗msn.com