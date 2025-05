In ricordo del giocatore morto a 15 anni in tanti al torneo in nome di Matteo

tanti i presenti per omaggiare e ricordare il giovane Matteo Craspi. Giovedì al campo sportivo Casadei di San Martino in Strada si è tenuta la manifestazione sportiva all'insegna della solidarietà in onore del giovane Matteo Craspi, che morì ad appena 15 anni, un anno fa, ucciso da una grave.

