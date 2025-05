In piena notte minaccia di buttarsi dalla passerella pedonale a Collegno | 53enne salvato dai carabinieri

In piena notte minaccia di buttarsi dal ponte della ferrovia a Collegno: 53enne salvato dai carabinieri - Prima ha scavalcato il parapetto poi è rimasto in bilico sul cornicione esterno del ponte, oltre la ringhiera di protezione, manifestando l’intento di farla finita, ma è stato salvato grazie all’intervento dei carabinieri e alla chiamata effettuata da qualche testimone. A Collegno è la notte... 🔗torinotoday.it

"Voglio farla finita", chiama il 112 e minaccia di buttarsi dal balcone - Ha chiamato il numero unico per le emergenze comunicando la propria volontà di farla finita. Ma la capacità e la preparazione dell'agente in servizio presso la sala operativa della questura di Trento e al tempestivo intervento delle volanti ha evitato il peggio. L'operatore ha iniziato infatti... 🔗trentotoday.it

Intossicati 18 ospiti in un agriturismo, paura in piena notte nel Vercellese: «Hanno respirato monossido di carbonio» - Momenti di tensione nella notte in un agriturismo in provincia di Vercelli, dopo che alle 3 sono state soccorse 18 persone dopo aver respirato monossido di carbonio, secondo le prime ipotesi. I cinque ospiti dell’agriturismo Tenuta del Vecchio Mulino sono state portate in ospedale in codice giallo. Le altre sarebbero in condizioni meno preoccupanti. La vicenda è accaduta a Motta de’ Conti, un piccolo centro quasi al confine con la Lombardia. 🔗open.online

