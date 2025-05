' In nome della libertà' alla biblioteca Ariostea si parla del ruolo dei casumaresi nella Resistenza

nella Sala Agnelli della biblioteca Ariostea è in programma la presentazione del volume dal titolo 'In nome della libertà. casumaresi nella Resistenza', curato da Mario Pinca, con la collaborazione di Paola Bergamini e Massimo Mattioli. Dialoga con gli autori Roberto Cassoli. 🔗 Ferraratoday.it - 'In nome della libertà', alla biblioteca Ariostea si parla del ruolo dei casumaresi nella Resistenza Lunedì 5 alle 17Sala Agnelliè in programma la presentazione del volume dal titolo 'In', curato da Mario Pinca, con la collaborazione di Paola Bergamini e Massimo Mattioli. Dialoga con gli autori Roberto Cassoli. 🔗 Ferraratoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Fariba Adelkhah, prigioniera in nome della libertà di ricerca - Nell’estate 2023, in Iran si ruppe finalmente il silenzio sulle esecuzioni di massa di prigionieri politici alla fine della guerra contro l’Iraq. La confessione o, più precisamente, la testimonianza dell’ex […] The post Fariba Adelkhah, prigioniera in nome della libertà di ricerca first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Colleferro. Nella Biblioteca Comunale, in scena la “Festa della Liberazione 1945-2025, Nel segno della Libertà”, organizzata da Anpi La Staffetta Partigiana - Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Grande successo a Colleferro per la “Festa della Liberazione 1945-2025, Nel segno della Libertà”, organizzata da L'articolo Colleferro. Nella Biblioteca Comunale, in scena la “Festa della Liberazione 1945-2025, Nel segno della Libertà”, organizzata da Anpi La Staffetta Partigiana sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Biblioteca Ariostea, presentazione del libro di Sandro Tirini sulle spoliazioni d’arte di Napoleone - È dedicato a Napoleone il nuovo appuntamento culturale ospitato dalla Sala Agnelli della biblioteca Ariostea in programma venerdì alle 17. Sandro Tirini presenta infatti il suo libro 'Bonaparte, l'Armata d'Italia e le spoliazioni del 1796-97', in dialogo con Daniele Biancardi. Le vicende delle... 🔗ferraratoday.it

Cosa riportano altre fonti

'In nome della libertà', alla biblioteca Ariostea si parla del ruolo dei casumaresi nella Resistenza; ''In nome della libertà'': la lotta dei ''casumaresi nella Resistenza''; Una mostra su Matteotti, deputato di Ferrara e martire della libertà; Incontri di promozione alla lettura: maggio 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti