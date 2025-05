In memoria di Gennaro Musella | al seminario la storia di un uomo e di una città

seminario Pio XI di Reggio Calabria, il ricordo di Gennaro Musella, vittima di mafia, fatto saltare in aria con un'autobomba, il 3 maggio 1982.Una data storica per la città di Reggio che a Musella ha dedicato una via del centro storico, la via del terribile attentato. L'iniziativa. 🔗 Reggiotoday.it - In memoria di Gennaro Musella: al seminario la storia di un uomo e di una città Sabato, alPio XI di Reggio Calabria, il ricordo di, vittima di mafia, fatto saltare in aria con un'autobomba, il 3 maggio 1982.Una data storica per ladi Reggio che aha dedicato una via del centro storico, la via del terribile attentato. L'iniziativa. 🔗 Reggiotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Seminario arcivescovile, Musella: "Il processo di smantellamento del Pio XI è iniziato da tempo nel silenzio generale" - La decisione della Conferenza episcopale calabra di istituire un unico seminario teologico regionale a Catanzaro ha suscitato diverse reazioni all'interno della comunità ecclesiastica e civile calabrese. Adriana Musella, storica esponente della società civile reggina, ha espresso il suo... 🔗reggiotoday.it

“San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”, la mostra presepiale allestita nella Chiesa di Santa Marta - La mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro” sarà presentata nella Chiesa di Santa Marta. Martedì 29 aprile, alle 18.00, nella Chiesa di Santa Marta, in via San Sebastiano 1, sarà presentata alla stampa la mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”, frutto […] 🔗2anews.it

Seminario, Musella: "Grazie ai sacerdoti che lo stanno difendendo" - Continua a suscitare indignazione e amarezza la vicenda del trasferimento del seminario. L'attivista per le politiche sociali Adriana Musella interviene per sottolineare l'impegno dei sacerdoti della diocesi reggina per tutelare la storica istituzione. "Molti, in queste ore - scrive Musella -... 🔗reggiotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In memoria di Gennaro Musella: al seminario la storia di un uomo e di una città; Reggio, al Seminario Pio XI iniziativa in ricordo di Gennaro Musella. 🔗Cosa riportano altre fonti