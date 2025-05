In condizioni critiche Caso Paganelli l’annuncio su Dassilva è pesante | cosa gli sta succedendo

Dassilva – attualmente detenuto con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli – ha parlato pubblicamente in una toccante intervista rilasciata al programma Ore 14, condotto da Milo Infante su Rai 2. Le sue parole hanno acceso i riflettori sulle condizioni del marito in carcere, lanciando un appello carico di dolore e preoccupazione.Durante l'intervista, Bartolucci ha raccontato un episodio che l'ha profondamente turbata: «Louis mi ha detto una cosa che mi ha lasciato senza parole, perché io pensavo che i suoi figli fossero un appiglio sufficiente, la forza per non arrendersi. Mi ha chiesto di chiedere ai suoi figli perdono al posto suo, non vuole più chiamare o vedere nessuno, ha espresso la volontà di arrendersi».Secondo la donna, Dassilva avrebbe cominciato uno sciopero della fame e della sete nei giorni scorsi, come forma estrema di protesta.

