In città con il mio amico a 4 zampe parte il corso gratuito per proprietari di cani

corso gratuito rivolto ai proprietari di cani, con l'obiettivo di promuovere comportamenti corretti durante le passeggiate in città.Il percorso formativo, fortemente voluto dall'assessore alle politiche per la tutela e la difesa degli animali, Giovanna Carlettini, si terrà al Centro di aggregazione sociale di Villa Severi (ingresso sul retro) nei pomeriggi di venerdì 9, 23 e 30 maggio, dalle 17.30 alle 19.30. La parte teorica si concluderà con un incontro pratico in programma sabato 14 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, al campo Enpa in via Ca' del Lanino 28.Il corso si propone di favorire una relazione armoniosa tra cane e proprietario, promuovendo l'inserimento dell'animale nel contesto urbano e prevenendo comportamenti scorretti. Durante gli incontri saranno affrontati temi legati non solo alla gestione del cane durante la passeggiata, ma anche alla normativa vigente, alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche dell'animale e alle responsabilità del proprietario.

