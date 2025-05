In città a passeggio con il cane | al via un corso gratuito su come comportarsi

corso gratuito per proprietari di cani. Saranno presi in esame atteggiamenti da tenere passeggiando in città. Il corso si terrà al Centro di aggregazione sociale di Villa Severi (ingresso nel retro) venerdì 9, venerdì 23 e venerdì 30 maggio con.

Scomparso da Natale, trovato morto in un fosso da un passante che portava a passeggio il cane - Appartiene a Nicola Persano il corpo senza vita ritrovato in un fosso in Versilia, nel comune di Massarosa (Lucca), da un passante che portava fuori il cane. Il pensionato 76enne si era allontanato nel pomeriggio dello scorso 25 dicembre dalla sua abitazione di Camaiore e da allora si erano perse... 🔗europa.today.it

Morte di Nicola Persano, il corpo scoperto da un residente a passeggio con il cane - Massarosa (Lucca), 14 febbraio 2025 – Il corpo dell’anziano era accovacciato sull’erba, come se in quel campo a ridosso di Valleverde si fosse addormentato. In un sonno senza risveglio. A ritrovarlo, ieri mattina, è stato un residente della zona, che si era allungato oltre il confine di via Canal Grande, a Piano di Mommio, per far correre il cane nei campi. Ed è proprio durante quella passeggiata, in quei campi, che l’uomo si è imbattuto nel cadavere, ormai in evidente stato di decomposizione, che giaceva ai piedi del pilone del grande ponte autostradale. 🔗lanazione.it

Il vostro cane soffre lo stress da città? Ecco cosa fare - Il cane si blocca, mette la coda tra le zampe posteriori, trema, si rifiuta di andare avanti, mentre la saliva diventa sempre più abbondante. Per gli esperti non c’è dubbio: si chiama stress da città. Ecco il progetto di Ca' Zampa per aiutarli 🔗vanityfair.it

