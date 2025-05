In che lingua parlano i cardinali durante il Conclave?

Conclave, la cerimonia che poterà all’elezione del successore di papa Francesco. durante questo periodo di elezione papale, una curiosità ricorrente riguarda la lingua che si parla tra i cardinali elettori. Tradizionalmente, il latino è stato il linguaggio dominante, un vero e proprio pilastro di unione per i cardinali provenienti da ogni angolo del mondo. Utilizzato nelle cerimonie liturgiche e nei riti ufficiali, il latino ha garantito la coesione tra i membri del Collegio cardinalizio, a prescindere dalle loro lingue madri. Oggi, però, la situazione è cambiata.La lingua ufficiale del Conclave sarà l’italianoI cardinali riuniti nella quinta congregazione generale (Ansa).Il Collegio cardinalizio è diventato un mosaico linguistico che riflette la globalizzazione della Chiesa. 🔗 Lettera43.it - In che lingua parlano i cardinali durante il Conclave? Mancano solo sei giorni all’apertura del, la cerimonia che poterà all’elezione del successore di papa Francesco.questo periodo di elezione papale, una curiosità ricorrente riguarda lache si parla tra ielettori. Tradizionalmente, il latino è stato ilggio dominante, un vero e proprio pilastro di unione per iprovenienti da ogni angolo del mondo. Utilizzato nelle cerimonie liturgiche e nei riti ufficiali, il latino ha garantito la coesione tra i membri del Collegiozio, a prescindere dalle loro lingue madri. Oggi, però, la situazione è cambiata.Laufficiale delsarà l’italianoIriuniti nella quinta congregazione generale (Ansa).Il Collegiozio è diventato un mosaico linguistico che riflette la globalizzazione della Chiesa. 🔗 Lettera43.it

Le dimissioni del Papa non sono tabù, ne parlano tre cardinali: "La salute potrebbe spingerlo a lasciare" - Lo scenario della rinuncia non è più tabù in Vaticano . Sono già tre i cardinali , il 'pensionato' Ravasi , e i due in funzione Aveline e Omella Omella , che osano affrontare il discorso delle possibili dimissioni di papa Francesco apertamente. «Io penso che possa farlo, perché è una persona che da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte», dice il cardinale Gianfranco Ravasi... 🔗feedpress.me

Paolo Crepet contro suore e cardinali: "Ributtante l'uso dei cellulari durante i funerali di Papa Francesco" - "Una cosa ributtante". Così si è espresso Paolo Crepet, lo psichiatra e saggista, ospite di Un Giorno Da Pecora oggi 29 aprile. Crepet si stava riferendo alle tante persone che hanno utilizzato il cellulare durante le esequie di Papa Francesco, lo scorso sabato. Crepet durissimo: "Una cosa... 🔗today.it

Santa Marta, la casa dei cardinali durante il Conclave. E in due potrebbero votare da remoto - Tra i 133 elettori due potrebbero essere così malati da dover rimanere nella loro stanza per votare, tre cardinali “infirmarii” raccoglieranno la loro scheda. Nel residence si svolgono le ultime trattative, come quelle rivelate da Bergoglio sul 2013 🔗repubblica.it

Conclave al via: «Si parlerà sono in italiano, non sono ammessi interpreti», ma all'appello mancano ancora 9 cardinali - Mancano nove cardinali all'appello per l’elezione del nuovo Papa. A comunicarlo è stato il portavoce vaticano Matteo Bruni, che ha ... 🔗msn.com

Lingua italiana: “Conclave”, origine e significato della parola - Scopriamo tramite questo articolo quale è l'origine etimologica e semantica della parola della lingua italiana "Conclave" e quando si utilizza. 🔗libreriamo.it