In centro confermati i Tavolini sotto le stelle più spazio ai locali nei weekend

centro storico anche per la stagione estiva che è alle porte. A partire da venerdì 2 maggio torna “Tavolini sotto le stelle”, che, fino a. 🔗 Modenatoday.it - In centro confermati i "Tavolini sotto le stelle", più spazio ai locali nei weekend In attesa dell'annunciata revisione dei dehor, "esplosi" grazie alle norme di rilancio post-covid, il Comune di Modena conferma le iniziative alla movida instorico anche per la stagione estiva che è alle porte. A partire da venerdì 2 maggio torna “le”, che, fino a. 🔗 Modenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ragazzo precipita dal tetto del centro commerciale, Simone D'Arrigo muore a 16 anni. Il volo di 15 metri sotto gli occhi degli amici - Cade dal lucernario di un centro commerciale - un volo di circa 15 metri - e muore poco dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima è Simone D'Arrigo, un ragazzo di 16... 🔗leggo.it

Rapine, risse e faide a colpi di mazza in centro a Brescia: 24 giovani sotto la lente, arrestati 7 maranza - Brescia – Per scatenare una violenza da “Arancia meccanica“ bastava poco. Uno sguardo. Una parola di troppo. Un piccolo furto subìto da un amico. Motivi sufficienti a scatenare pestaggi, accoltellamenti – anche con un machete – ferimenti con cocci di bottiglia, risse con lancio di monopattini, fioriere e arredi urbani ai “rivali“. Lo hanno scoperto la Mobile e la pm Chiara Bonfadini indagando su una serie di aggressioni e di risse che si sono susseguite negli scorsi mesi in città, soprattutto tra il centro e la stazione. 🔗ilgiorno.it

A Lissone tavolini sotto il palco. Con Events cena romantica a teatro - Il ristorante va a teatro. È l’ultima proposta, in ordine di tempo, della scuola di danza, musical e teatro Events di Lissone, per San Valentino. Appuntamento domani al Teatro degli eventi, via Caravaggio 22 a Lissone con “Teatro in S-Cena“. Si comincia alle 20 con una cena completa con antipasto, una scelta fra due primi, due secondi, contorno e dolce e intanto la compagnia della scuola porterà in scena “C’erano una volta un uomo e una donna“, uno spettacolo che cattura e rilancia le dinamiche di coppia in modo ironico e divertente, per la regia di Gabriele Sannicandro. 🔗ilgiorno.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In centro confermati i Tavolini sotto le stelle, più spazio ai locali nei weekend; Dehor abusivo in piazza. Sigilli ai tavolini del Naif; Pozzuoli, la resistenza dei ristoranti: «Il sisma? Non molliamo»; Spazi estivi: a Firenze inizia la stagione 2024 dei locali all’aperto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tornano i ’Tavolini sotto le stelle’ - Domani torna ’Tavolini sotto le stelle’, l’iniziativa promossa dal Comune che, fino a settembre, nelle sere di venerdì e ... 🔗msn.com