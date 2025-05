In cella chi picchia i prof | il piano Valditara per la scuola

Valditara e le nuove misure del governo Il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di misure volte a tutelare la scuola e garantire maggiore ordine negli istituti. Tra le novità spicca l'inasprimento delle pene per chi commette violenze contro gli insegnanti: gli aggressori rischieranno l'arresto immediato.ScreenshotIn parallelo, il governo ha introdotto nuove regole sull'educazione sessuale. I corsi extracurricolari legati all'affettività e alla sessualità potranno essere frequentati solo con il consenso scritto dei genitori, che avranno diritto a visionare i materiali e conoscere le finalità dei programmi. Valditara e l'educazione sessuale: solo con il consenso dei genitori Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato nuove linee guida per l'educazione sessuale nelle scuole, basate su un maggiore coinvolgimento delle famiglie.

Valditara: «Per i corsi di sessualità a scuola servirà il consenso preventivo dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i prof» - Il ministro d ha annunciato che «serve un consenso preventivo scritto dei genitori», per fare dei corsi di sessualità a scuola: e occorrerà «spiegare qual è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività» 🔗xml2.corriere.it

Scuola: carcere per chi picchia i prof. Educazione sessuale: consenso preventivo dei genitori - Educazione sessuale a scuola: serve il consenso preventivo e scritto dei genitori, mentre nelle scuole dell'infanzia ed elementari i temi affrontati su questi argomenti devono essere solo quelli previsti dai programmi nazionali (biologia, corpo umano, riproduzione ecc) L'articolo Scuola: carcere per chi picchia i prof. Educazione sessuale: consenso preventivo dei genitori proviene da Firenze Post. 🔗.com

Galera per chi picchia i prof - Un po' di ordine a scuola. Spesso i genitori si arrabbiano e pestano i professori, una cosa inimmaginabile fino a poco tempo fa. Ora il governo ha stabilito una cosa sacrosanta: chi li picchia va in c ... 🔗ilgiornale.it