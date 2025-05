In Cattolica si parla di speranza con Treu Bazoli Fava Rabatel e Carbone

Nell'ambito dell'Iniziativa di Ateneo sulla Speranza nell'anno giubilare, promossa dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Facoltà di Economia e Giurisprudenza organizza il 6 maggio, a partire dalle 14.30, presso la Piazzetta di Economia del Campus di Piacenza dell'Ateneo, l'incontro.

I giovani crescono senza speranza per il futuro: lo studio della Cattolica - Una generazione disillusa ma ancora in cerca di luce: è il ritratto che emerge dalla recente ricerca dell’Università Cattolica per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo sul tema della speranza, parola chiave del Giubileo 2025. Tra gli oltre duemila giovani italiani intervistati, nell’età compresa tra i 18 e i 34 anni, a dominare è una fiducia incerta […] The post I giovani crescono senza speranza per il futuro: lo studio della Cattolica appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Speranza denunciato per protocollo Tachipirina e vigile attesa parenti vittime Covid | Morti senza rispetto Per 3 anni il Ministero ha detto ai medici di base di non curare.

Cattolica: così le nostre facoltà spargono semi di speranza - Li definiscono «semi di speranza». Fuor di metafora si tratta del progetto che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha messo in campo in questo Anno Santo, coinvolgendo tutte e dodici le ... 🔗msn.com

Università Cattolica: i giovani e la speranza - “Università, laboratorio di speranza” è il tema della prossima Giornata per l’Università Cattolica, che si celebra domenica 4 maggio. L’ateneo intende offrire il proprio patrimonio di ricerca e saperi ... 🔗romasette.it

L’Università Cattolica, «faro di speranza» - Diffuso oggi, 9 aprile, dalla presidenza della Conferenza episcopale italiana il messaggio per la 101ª Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che si celebra domenica 4 maggio. 🔗romasette.it