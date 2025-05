In Borgo Roma si recupera la Domenica della Sostenibilità | le modifiche alla circolazione e tutti gli appuntamenti

recupera il 4 maggio la "Domenica della Sostenibilità" in Borgo Roma che era stata rinviata a causa del maltempo. La giornata offre al quartiere l'occasione di riscoprire gli spazi urbani, che sono liberati dal traffico automobilistico e trasformati in luoghi di incontro e attività. Numerose. 🔗 Veronasera.it - In Borgo Roma si recupera la Domenica della Sostenibilità: le modifiche alla circolazione e tutti gli appuntamenti Siil 4 maggio la "" inche era stata rinviata a causa del maltempo. La giornata offre al quartiere l'occasione di riscoprire gli spazi urbani, che sono liberati dal traffico automobilistico e trasformati in luoghi di incontro e attività. Numerose. 🔗 Veronasera.it

