In bici ruba la borsa di una donna seduta su una panchina in centro e la cadere rintracciato e arrestato

arrestato un uomo di 39 anni perché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria commesso ai danni di una donna.In particolare, nella serata di mercoledì 30 aprile, gli agenti della polizia sono intervenuti in pieno centro, in seguito a una segnalazione di rapina, giunta.

