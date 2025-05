In attesa del Conclave | montato il comignolo sulla Cappella Sistina

© Agi.it - In attesa del Conclave: montato il comignolo sulla Cappella Sistina Cappella Sistina è stato montato il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, dal 7 maggio pomeriggio. La canna fumaria è collegata a una stufa nella Cappella Michelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in Conclave, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante il Conclave del 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. A seconda del colore della cosiddetta "fumata", si saprà se il successore di Pietro è stato scelto. Fumata nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per l'elezione del nuovo Pontefice. Fino al 2005 era in uso anche la fumata gialla, per segnalare il corretto funzionamento della stufa. Per ottenere il colore della fumata si usano combinazioni chimiche (perclorato di potassio, antracene e zolfo per la nera; clorato di potassio, lattosio e colofonia per il bianco). 🔗 AGI - Sul tetto dellaè statoilda cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in, dal 7 maggio pomeriggio. La canna fumaria è collegata a una stufa nellaMichelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante ildel 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. A seconda del colore della cosiddetta "fumata", si saprà se il successore di Pietro è stato scelto. Fumata nera nei casi di non raggiunta maggioranza, fumata bianca per l'elezione del nuovo Pontefice. Fino al 2005 era in uso anche la fumata gialla, per segnalare il corretto funzionamento della stufa. Per ottenere il colore della fumata si usano combinazioni chimiche (perclorato di potassio, antracene e zolfo per la nera; clorato di potassio, lattosio e colofonia per il bianco). 🔗 Agi.it

In attesa del Conclave: montato il comignolo sulla Cappella Sistina - AGI - Sul tetto della Cappella Sistina è stato montato il comignolo da cui usciranno le "fumate" sull'esito delle votazioni in Conclave, dal 7 maggio pomeriggio. La canna fumaria è collegata a una stufa nella Cappella Michelangiolesca, dove i cardinali elettori riuniti in Conclave, bruceranno - in una stufa in ghisa usata per la prima volta durante il Conclave del 1939 - le schede utilizzate per la votazione del nuovo Papa. 🔗agi.it

Conclave, montato il comignolo della fumata sul tetto della Cappella Sistina - Intanto, sono riprese in Vaticano le Congregazioni dei cardinali. Il porporato Filoni: "Il Papa deve assicurare l'unità di tutta la Chiesa". Un sacerdote canadese: "Non eleggete un modernista come Bergoglio" 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, montato il comignolo per le fumate sulla Cappella Sistina - All’esterno della Cappella Sistina è stato montato dai Vigili del Fuoco il comignolo che annuncerà, con la sua fumata bianca, dopo eventuali fumate nere, l’elezione del nuovo Papa. Le operazioni sul tetto sono state effettuate la mattina di venerdì 2 maggio. Sono riprese in Vaticano intorno alle 9 le Congregazioni dei cardinali in vista del Conclave che inizierà il prossimo 7 maggio e che porterà all’elezione del 267esimo Pontefice, dopo la morte di Bergoglio. 🔗lapresse.it

Conclave, mancano ancora 4 cardinali all’appello. Oggi montato il comignolo per la fumata - La Santa Sede smentisce che sia verificato alcun tipo di "incidente" di salute con il cardinale Pietro Parolin ... 🔗dire.it

Conclave, lavori in corso per installare il comignolo: attesa oggi una fumata di prova - La prima fumata dal comignolo della Cappella Sistina potrebbe vedersi già oggi. Si tratta tuttavia solo di una prova. I vigili del fuoco della Città del Vaticano sono a lavoro per installare il ... 🔗fanpage.it