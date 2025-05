In arrivo busta paga più pesante per gli statali

arrivo una busta paga più pesante per gli statali. E’ pronto infatti il taglio del cuneo per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Tradotto significa quasi 500 euro in media in più a giugno per effetto del taglio del cuneo, arretrati compresi.Nel cedolino del prossimo mese, come confermato dal ministero dell’Economia, arriverà dunque l’aumento previsto dal taglio del cuneo, circa 80 euro di media al mese, ma anche gli arretrati dei primi 5 mesi dell’anno, quindi altri 400 euro.La Manovra 2025 ha confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale introdotto lo scorso anno per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di Bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20. 🔗 Lapresse.it - In arrivo busta paga più pesante per gli statali Inunapiùper gli. E’ pronto infatti il taglio del cuneo per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Tradotto significa quasi 500 euro in media in più a giugno per effetto del taglio del cuneo, arretrati compresi.Nel cedolino del prossimo mese, come confermato dal ministero dell’Economia, arriverà dunque l’aumento previsto dal taglio del cuneo, circa 80 euro di media al mese, ma anche gli arretrati dei primi 5 mesi dell’anno, quindi altri 400 euro.La Manovra 2025 ha confermato e reso strutturale il taglio del cuneo fiscale introdotto lo scorso anno per i redditi medio-bassi ed esteso anche ai redditi fino a 40.000 euro con benefici per ulteriori 3 milioni di contribuenti. Con la nuova legge di Bilancio il taglio del cuneo resta contributivo per i redditi fino a 20. 🔗 Lapresse.it

