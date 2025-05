In Arabia Saudita la prossima edizione della Supercoppa italiana

Supercoppa italiana tornerà nuovamente in Arabia Saudita anche per la prossima edizione. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l’assemblea odierna svolta in videoconferenza. In particolare, infatti, l’ad Luigi De Siervo «ha confermato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare la prossima edizione della Supercoppa con il format a 4 squadre»,. 🔗 Feedpress.me - In Arabia Saudita la prossima edizione della Supercoppa italiana Latornerà nuovamente inanche per la. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l’assemblea odierna svolta in videoconferenza. In particolare, infatti, l’ad Luigi De Siervo «ha confermato di aver ricevuto la conferma di interesse da parte degli organizzatori arabi di Sela per ospitare lacon il format a 4 squadre»,. 🔗 Feedpress.me

Su altri siti se ne discute

Trump, prima incontro Monaco, Arabia Saudita settimana prossima - Venerdì "c'è un incontro a Monaco, la prossima settimana in Arabia Saudita, non con me e il presidente Putin ma con dei funzionari. Ci sarà anche l'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump riferendosi agli incontri fra funzionari ucraini, russi e americani. 🔗quotidiano.net

Mondiali a 64 squadre, l'Arabia Saudita: "Pronti per l'edizione 2034" - Un Mondiale a 64 squadre nel 2034? L`Arabia Saudita: `Saremmo pronti a ospitarlo`. Possibile un nuovo cambio di format per la massima competizioni... 🔗calciomercato.com

Dall’Arabia Saudita: Pioli-Al Nassr, rottura vicina. Dove può allenare la prossima stagione - Il matrimonio tra Stefano Pioli e l`Al Nassr è destinato a concludersi a breve. Il rendimento non all`altezza delle aspettative in campionato... 🔗calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Calcio: prossima edizione Supercoppa italiana in Arabia Saudita; Supercoppa italiana: si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026, la Lega conferma il format a 4 squadre; Prossima edizione Supercoppa italiana in Arabia Saudita; Supercoppa Italiana di nuovo in Arabia Saudita, è ufficiale: confermato il format a 4 squadre. Ecco chi partec. 🔗Ne parlano su altre fonti

Supercoppa italiana: si giocherà in Arabia Saudita anche nel 2026, la Lega conferma il format a 4 squadre - La Supercoppa italiana tornerà nuovamente in Arabia Saudita anche per la prossima edizione. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l'assemblea odierna svolta in videoconferenza. 🔗msn.com

Calcio: prossima edizione Supercoppa italiana in Arabia Saudita - (ANSA) - MILANO, 02 MAG - La Supercoppa italiana tornerà nuovamente in Arabia Saudita anche per la prossima edizione. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l'assemblea odierna svolta in videoconferen ... 🔗msn.com

Supercoppa Italiana di nuovo in Arabia Saudita, è ufficiale: confermato il format a 4 squadre. Ecco chi parteciperà - La Supercoppa italiana tornerà nuovamente in Arabia Saudita anche per la prossima edizione. Lo ha confermato la Lega Serie A, dopo l'assemblea odierna svolta in videoconferenza. 🔗msn.com