Impruneta consigliere portato via a forza Donzelli | Ecco il vero volto del Pd

forza per espellere dal Consiglio il consigliere Gabriele Franchi". È la denuncia di Matteo Zoppini e Gabriele Franchi, Consiglieri comunali di opposizione a Impruneta - In Toscana in provincia di Firenze - della lista Voltiamo Pagina che sui social ha pubblicato i video di quanto accaduto. "La nostra colpa? Quella di non chiamare "Presidente" il Presidente del consiglio che si è rifiutato di dissociarsi da una mail di minacce e insulti nei nostri confronti inviata dal Segretario generale. Lesa maestà. In realtà usano questo pretesto per privarci del diritto di parola e di rappresentanza, violando ogni principio democratico sancito dalla Costituzione", denunciano i consiglieri.

Impruneta, Pd sotto accusa: consigliere dell'opposizione fatto portare fuori dall'aula a forza - Un caso "locale" che rischia di diventare nazionale. Grandi polemiche a Impruneta, comune in provincia di Firenze amministrato dal Pd, e caos in Consiglio comunale dove un rappresentante della lista Voltare pagina, dell'opposizione, è stato letteralmente trascinato fuori con la forza dall'aula. Matteo Zoppini e Gabriele Franchi preparano la denuncia e accusano direttamente i dem: "Grave. Come nei peggiori regimi".

Impruneta, il Pd caccia con la forza il consigliere d'opposizione. FdI: Il vero volto del "modello Toscana" (video) - Trascinato a forza fuori dall'aula. Bagarre vergognosa al Consiglio comunale di Impruneta sotto il sigillo del Pd. Il "modello Toscana" ha mostrato il suo vero volto. "Prima ci hanno silenziato i microfoni, poi hanno tentato fisicamente di sottrarceli. E poi il Segretario generale, dottor Vincenzo Del Regno, e il Presidente del Consiglio, Angela Cappelletti, hanno impartito ordini alla Polizia Municipale di usare la forza per espellere dal Consiglio il Consigliere Gabriele Franchi.

