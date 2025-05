Impianto di calcestruzzo in area agricola a Buccino il legale dell’indagato | Estraneità ai fatti

Estraneità ai fatti durante l’interrogatorio del Pm avvenuto presso la stazione dei carabinieri di Buccino”. Così, l’avvocato cassazionista Giuseppe Russo, difensore del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Bucino iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio per aver firmato una concessione edilizia di permesso a costruire rilasciata in data 24.12.2024 ad un’azienda di Atena Lucana ai fini della realizzazione di un Impianto di produzione di calcestruzzo in area agricola vincolata di località Panericotta a Buccino.Vicenda sulla quale al momento, la Procura della Repubblica di Salerno, ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell’Utc del Comune di Buccino che il 24 aprile è stato sentito durante l’interrogatorio dai carabinieri su delega del Pubblico Ministero della Procura di Salerno. 🔗 Anteprima24.it - Impianto di calcestruzzo in area agricola a Buccino, il legale dell’indagato: “Estraneità ai fatti” Tempo di lettura: 2 minuti“Il mio assistito ha spiegato, con documenti e normative, la suaaidurante l’interrogatorio del Pm avvenuto presso la stazione dei carabinieri di”. Così, l’avvocato cassazionista Giuseppe Russo, difensore del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Bucino iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio per aver firmato una concessione edilizia di permesso a costruire rilasciata in data 24.12.2024 ad un’azienda di Atena Lucana ai fini della realizzazione di undi produzione diinvincolata di località Panericotta a.Vicenda sulla quale al momento, la Procura della Repubblica di Salerno, ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell’Utc del Comune diche il 24 aprile è stato sentito durante l’interrogatorio dai carabinieri su delega del Pubblico Ministero della Procura di Salerno. 🔗 Anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Buccino, impianto calcestruzzo in area agricola: Procura indaga per lottizzazione abusiva - Tempo di lettura: 3 minutiLottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio in area agricola vincolata. È il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica di Salerno che ha avviato un’indagine e iscritto nel registro degli indagati il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Buccino, circa la questione inerente la concessione edilizia di permesso a costruire rilasciata in data 24 dicembre 2024 dall’ufficio tecnico comunale ad un’azienda di Atena Lucana per la realizzazione di un impianto di produzione di calcestruzzo nell’area agricola vincolata di località Panericotta a ... 🔗anteprima24.it

Colleferro, inaugurato il nuovo impianto di videosorveglianza dell'area Pip - Ieri sera è stato ufficialmente inaugurato il ????? ???????? ?? ????????????????? dell’???? ?.?.?., un importante passo avanti per la sicurezza del nostro territorio. Il sistema conta 17 ????? ?????????? ?? ?????? ???????????, in grado di monitorare costantemente l’area con un livello di... 🔗frosinonetoday.it

Afragola, Polizia locale sequestra area agricola adibita a parcheggio - Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano incessanti i controlli in materia di Polizia Edilizia. Il Comandante della Polizia Locale della Città di Afragola Colonnello Antonio Piricelli collaborato dal Luogotenente Giuseppe Giustino e dall’Assistente Giuseppe Russo entrambi della sezione Polizia Edilizia unitamente a personale dell’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un sopralluogo in Via Cinque Vie, presso una proprietà adibita ad attività. 🔗anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

Impianto di calcestruzzo in area agricola a Buccino, il legale dell’indagato: “Estraneità ai fatti”; Buccino, impianto calcestruzzo in area agricola: Procura indaga per lottizzazione abusiva; Buccino, indagine per lottizzazione abusiva; Buccino, impianto calcestruzzo: il dibattito si infiamma. 🔗Ne parlano su altre fonti

Reflui sversati su terreno, sequestrato impianto calcestruzzo - Un impianto di produzione di calcestruzzo a Catanzaro, collocato su un'area di circa 100.000 metri quadri, è stato sequestrato dai militari del Nucleo operativo di Polizia ambientale della Guardia cos ... 🔗ansa.it

Sequestrato impianto di calcestruzzo a catanzaro per gravi irregolarità ambientali - In provincia di Catanzaro sequestrato impianto di calcestruzzo per emissioni e scarichi non autorizzati; denunciato il legale rappresentante e comminata sanzione da 4.133 euro per gestione irregolare ... 🔗gaeta.it

Mulazzano, l’impianto agrivoltaico avanza (e pure le proteste) - C’è tempo per le osservazioni. E i cittadini esprimono dissenso. Anche il Comune reclama come priorità assoluta l’attenzione all’impatto ambientale ... 🔗msn.com