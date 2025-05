Immigrati molesti al concertone | la realtà che rompe gli slogan femministi

concertone” del Primo Maggio, storicamente celebrato come la festa della sinistra, del lavoro, dei diritti e del pensiero progressista, si è trasformato in un teatro di degrado e violenza. Una ragazza di 25 anni, originaria della Campania, è stata aggredita sessualmente in pieno giorno, mentre era in fila con un’amica per accedere all’area riservata dell’evento.Violenza e degrado al concertoneTre uomini tunisini, senza fissa dimora, l’hanno afferrata e palpeggiata. Grazie alla reazione della vittima e della sua amica, e all’intervento della polizia in borghese, i tre — due 24enni e un 22enne — sono stati arrestati e giudicati per direttissima. Ma c’è di più. La vicenda non è solo l’ennesimo episodio di insicurezza e degrado legato all’immigrazione irregolare: è l’ennesima smentita vivente delle narrazioni che animano la lotta del femminismo contro il patriarcato e il maschio sempre colpevole. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Immigrati molesti al concertone: la realtà che rompe gli slogan femministi Roma, 2 mag – Il “” del Primo Maggio, storicamente celebrato come la festa della sinistra, del lavoro, dei diritti e del pensiero progressista, si è trasformato in un teatro di degrado e violenza. Una ragazza di 25 anni, originaria della Campania, è stata aggredita sessualmente in pieno giorno, mentre era in fila con un’amica per accedere all’area riservata dell’evento.Violenza e degrado alTre uomini tunisini, senza fissa dimora, l’hanno afferrata e palpeggiata. Grazie alla reazione della vittima e della sua amica, e all’intervento della polizia in borghese, i tre — due 24enni e un 22enne — sono stati arrestati e giudicati per direttissima. Ma c’è di più. La vicenda non è solo l’ennesimo episodio di insicurezza e degrado legato all’immigrazione irregolare: è l’ennesima smentita vivente delle narrazioni che animano la lotta del femminismo contro il patriarcato e il maschio sempre colpevole. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tunisini molesti al concertone: la realtà rompe gli slogan femministi - Roma, 2 mag – Il “concertone” del Primo Maggio, storicamente celebrato come la festa della sinistra, del lavoro, dei diritti e del pensiero progressista, si è trasformato in un teatro di degrado e violenza. Una ragazza di 25 anni, originaria della Campania, è stata aggredita sessualmente in pieno giorno, mentre era in fila con un’amica per accedere all’area riservata dell’evento. Violenza e degrado al concertone Tre uomini tunisini, senza fissa dimora, l’hanno afferrata e palpeggiata. 🔗ilprimatonazionale.it

Calcio a 5, fa festa l'Atletico Himera Terme: "Tra le realtà più sorprendenti del futsal siciliano" - Otto mesi fa era solo un progetto ambizioso, oggi è una delle realtà più sorprendenti del futsal siciliano. L’Atletico Himera Terme, squadra di calcio a 5 di Termini Imerese, ha saputo imporsi nel campionato, scalando la classifica e diventando una delle protagoniste della stagione. Nata dal... 🔗palermotoday.it

L’Europa e la minaccia russa, tra realtà concreta e spauracchio di comodo - La narrativa dominante nell’Europa occidentale, rilanciata dai vertici politici e dai principali media, ha smesso da tempo di esprimersi con il linguaggio della possibilità. Le dichiarazioni di Emmanuel Macron, secondo cui Mosca sarebbe pronta ad attaccare la Moldavia o persino la Romania, rientrano in un discorso che ha già saltato ogni fase di analisi. Le parole non cercano di capire: mirano a condizionare. 🔗it.insideover.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Immigrati molesti al concertone: la realtà che rompe gli slogan femministi. 🔗Se ne parla anche su altri siti