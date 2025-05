Thesocialpost.it - “Imbarazzante..”. Conclave, è già caos: il gesto del cardinale “nemico” di Papa Francesco

Alla vigilia dell’attesissimoche porterà all’elezione del successore di, l’atmosfera in Vaticano si fa tesa. Tra riunioni preparatorie e incontri riservati, ha destato non poco imbarazzo l’arrivo a Roma di un porporato la cui presenza era tutt’altro che scontata — e, per molti, del tutto inopportuna.Si tratta delJuan Luis Cipriani Thorne, già arcivescovo di Lima, figura controversa e da anni ai margini della vita pubblica ecclesiastica. Nel 2019 fu sanzionato dain seguito a gravi accuse di pedofilia, che lo hanno escluso da incarichi e visibilità. Tra le misure imposte figuravano il divieto di rilasciare dichiarazioni pubbliche, l’obbligo di abbandonare le vesti cardinalizie e, soprattutto, l’impossibilità di partecipare a un futuroqualora ne avesse ancora avuto il diritto. 🔗 Thesocialpost.it