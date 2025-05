Iliass Aouani oro europeo nella maratona a Lovanio | La fede mi guida la corsa è solo un mezzo

Iliass Aouani, oro europeo nella maratona a Lovanio: "La fede mi guida, la corsa è solo un mezzo" "Quando non faccio atletica, mi sento spaesato, destabilizzato, non sono quasi abituato a fare altro".

Iliass Aouani batte tre israeliani: Campione d’Europa di maratona! L’Italia festeggia il terzo oro - Iliass Aouani ha vinto la Maratona degli Europei 2025 di corsa su strada, scrivendo il proprio nome in cima all’albo d’oro di questa neonata competizione continentale. L’azzurro ha confezionato una prestazione sublime a Bruxelles (Belgio), trionfando con il tempo di 2h09:05 al termine di una gara di tutto cuore: ha fatto sfogare l’israeliano Bukayawe Malede, che era scappato via poco prima della mezza, lo ha ripreso nei pressi del trentesimo chilometro e poi ha dovuto battagliare con tre israeliani. 🔗oasport.it

Iliass Aouani è il nuovo campione europeo di maratona - AGI - Iliass Aouani è il nuovo campione europeo di maratona. L'azzurro sulle strade di Lovanio in Belgio è stato autore di una prestazione fantastica conclusa in 2 ore 09'05 dopo aver battuto in volata l'israeliano Gashau Ayale rimasto a tre secondi. Terzo il vicecampione mondiale, anche lui israeliano, Maru Teferi (2 ore 09'17). La zampata dell'ingegnere civile milanese che oggi in Belgio ha messo tutti alle sue spalle. 🔗agi.it

Che allenamento Iliass Aouani prima dell'oro europeo: 10 x 1600 con ultimo 1200 in 3'06" - Orlando Pizzolato ha visto un grande allenamento dell''azzurro Iliass Aouani che ha poi vinto l'oro al Campionato Europeo ... 🔗tuttosport.com

Strepitoso Iliass Aouani, l’italiano è il nuovo campione d’Europa nella maratona: progressione micidiale - Il 29enne milanese Iliass Aouani è riuscito nell'impresa di vincere la medaglia d'oro ai Campionati Europei nella maratona riuscendo a fare la differenza ... 🔗fanpage.it

Iliass Aouani trionfa ai Campionati europei su strada: oro nella maratona - anno di un fantastico Iliass Aouani, 29 anni ingegnere milanese. Da ieri medaglia d’oro nella maratona ai Campionati europei su strada – primi in assoluto – di Bruxelles/Lovanio. In quel ... 🔗ilrestodelcarlino.it