Ilenia 15 anni manca da casa da due giorni | l’appello della famiglia per avere informazioni Ricerche in tutto il Lazio

Ilenia Chirico, una ragazza di 15 anni, è scomparsa nella serata di giovedì 30 aprile 2025, allontanandosi dalla zona di Tuscolano, Arco di Travertino. L'ultima volta che è stata vista, indossava abiti prevalentemente neri ed una borsa nera a tracolla. La sua altezza è di 1,55 metri, con un peso di 55 kg, occhi neri e capelli lunghi e castani mossi.Le circostanze della scomparsaSecondo quanto riferito, Ilenia è stata vista per l'ultima volta alle 22:30 del 30 aprile. Non si hanno altre informazioni sul suo stato o sul luogo in cui si sarebbe potuta dirigere. Le forze dell'ordine sono al lavoro per raccogliere testimonianze e ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua scomparsa. Al momento, si cercano attivamente informazioni su dove potrebbe essere.

