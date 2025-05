Ilary Blasi e l’albero di Natale ancora addobbato in casa la foto “a tradimento” della sorella | “Non è da tutti”

Ilary Blasi si è resa protagonista di un siparietto social divertente insieme a sua sorella Melory, che su Instagram ha pubblicato una foto dell'albero di Natale della conduttrice di The Couple, ancora addobbato in casa: "Siamo al primo maggio, non è da tutti". 🔗 si è resa protagonista di un siparietto social divertente insieme a suaMelory, che su Instagram ha pubblicato unadell'albero diconduttrice di The Couple,in: "Siamo al primo maggio, non è da tutti". 🔗 Fanpage.it

Ilary Blasi ha ancora in casa l’albero di Natale addobbato - Ilary Blasi ha ancora in casa l'albero di Natale addobbato, la foto diventa virale e fa sorridere tutto il web L'articolo Ilary Blasi ha ancora in casa l’albero di Natale addobbato proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Primo maggio, come lo hanno trascorso i vip: Ilary Blasi griglia con l'albero di Natale, Chiara Ferragni "zia" e Belen Rodriguez in bicicletta - Come hanno trascorso la festa del Primo maggio i vip? A giudicare dalle foto e della storie che hanno pubblicato sui social in molti hanno optato per una giornata tranquilla all'insegna del... 🔗leggo.it

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

