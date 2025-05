Ilaria Goio | Ci sono zone di Trento off-limits per i trentini riappropriamoci della città

Trento di un tempo: più sicura, dove la gente non avrà più paura di uscire la sera, di fare chiusura nei negozi o di uscire dagli ospedali. La sicurezza è importante perché crea un senso di comunità che oggi non c'è più: alcune zone della città sono diventate off-limits.

Ilaria Goio: “Ci sono zone di Trento off-limits per i trentini, riappropriamoci della città”; Ilaria Goio parla a Il Dolomiti: Trento deve rinascere e riappropriarsi degli spazi. Basta politichese: c'è bisogno di concretezza. Tra gli attestati di stima anche quello dell'ex sindaco Andreatta; ELEZIONI COMUNE TRENTO * MOVIMENTI GIOVANILI CENTRODESTRA: «INSIEME CON ILARIA GOIO, AL PARCO DELLE ALBERE I GIOVANI FDI - LEGA - FI; Ilaria Goio lancia la campagna elettorale del centro destra: Risposte concrete ai bisogni reali. Binelli: Da Ianeselli solo proclami. Urzì: Andremo certamente al ballottaggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ilaria Goio: “Ci sono zone di Trento off-limits per i trentini, riappropriamoci della città” - Maurizio Gasparri, Roberto Calderoli e Giovanni Donzelli hanno presenziato al comizio di chiusura di campagna elettorale della coalizione del centro destra, durante il quale è stato posto l’accento su ... 🔗trentotoday.it

Forza Italia verso il voto: "Con Italia Goio per una Trento che abbia al centro sicurezza e qualità della vita" - TRENTO. Si è conclusa in Piazza Cesare Battisti a Trento la campagna elettorale degli autonomisti inseriti in Forza Italia, a sostegno della candidata sindaca Ilaria Goio. Un evento partecipato che ha ... 🔗ildolomiti.it

Il ministro Foti rilancia la candidatura di Goio: "Dopo le comunali, il partito sarà più forte" - "Nessun timore per la spaccatura in consiglio provinciale". Il ministro agli Affari europei prima a Mori per Paola Depretto. Nel pomeriggio sarà a Bolzano ... 🔗rainews.it